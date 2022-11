Mala to od začiatku premyslené?! Takto Meghan zariadila, aby Harry opustil kráľovskú rodinu

V novej knihe sa píše o tom, ako Meghan získala značkový tovar zadarmo a pomohla Harrymu s jeho rozhodnutím opustiť kráľovskú "firmu".

Nekompromisná kniha Tiny Brownovej 'The Palace Papers: Inside The House Of Windsor - The Truth And The Turmoil' vysvetľuje, ako Meghan dala Harrymu „nástroje“, aby raz a navždy opustil kráľovskú rodinu.

Kniha novinárky Tiny Brownovej vznikala dva roky a obsahuje rozhovory a informácie od viac ako 120 zasvätených osôb a zdrojov. V rozhovore pre The Washington Post povedala: "Meghan nemohla odolať všetkému, čo bolo v ponuke bufetu pre celebrity."

"Medzi obchodníkmi s luxusnými značkami si získala reputáciu tým, že sa zaujímala o to, aby dostávala tašky so značkovými vecami. Chceli mať pre svoje aktivity komerčnú odnož," povedala autorka knihy a blízka priateľka princeznej Diany.