Škandalózny brat speváka z Backstreet Boys zomrel vo vani: Pred 10 rokmi prišlo bolestivé varovanie

Hudobnú kariéru začal už ako deväťročný. Aaron Carter († 34) však slávu nezvládol. Na hudobnom i filmovom poli to s ním išlo dolu vodou.

Naopak, kopili sa problémy s drogami a so zákonom. V sobotu ho našli mŕtveho vo vani v jeho dome v Kalifornii. Aaronov starší brat Nick Carter (42) sa preslávil v chlapčenskej skupine Backstreet Boys.

Okrem neho mal sestru-dvojičku Angel a dve ďalšie sestry - BJ a Leslie. Vyrastal v bratovom tieni, no to mu zároveň uľahčilo kariéru. Už ako 9-ročný vydal prvý album na rovnakej značke ako Backstreet Boys. Pre slávnu kapelu robil aj predskokana na ich koncertoch. Predskakoval aj na turné Britney Spears Ooops!... I Did it Again. Keď vyrástol, zmenil štýl a skúšal to ako raper.

Objavil sa tiež v niekoľkých filmoch, v seriáloch na Disney Channel či so všetkými štyrmi súrodencami v reality show v roku 2006. Aj hudobná, aj filmová kariéra však postupne išli dostratena. Do médií sa dostával skôr pre to, s kým chodil (Hillary Duff či Linsay Lohan) a pre svoje prečiny. Viackrát mal opletačky so zákonom pre drogy či dopravné priestupky, absolvoval aj odvykaciu liečbu. Varovaním mu však nebola ani smrť sestry Leslie, ktorá v roku 2012 zomrela na predávkovanie. Mala len 25 rokov.

Po jej smrti sa celá rodina rozhádala a vzťah Aarona a Nicka sa už nikdy nepodarilo napraviť. Čo presne sa Aaronovi stalo, musí objasniť pitva. Polícia reagovala v sobotu o 11.00 miestneho času na hlásenie o utopení a našli ho bez známok života vo vani v jeho dome v meste Lancaster pri Los Angeles.