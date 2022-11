Speváčka Cher ulovila o 40 rokov mladšieho zajačika: Vášnivá noc s novým milencom

Legendárna speváčka Cher (76) si stále užíva život naplno. Klebety o tom, že má o 40 rokov mladšieho milenca, nijak nekomentuje. Nerobí nič ani pre to, aby ich vyvrátila. Práve naopak!

Cher sa vydala na večeru do známej hollywoodskej reštaurácie. Spoločnosť jej robil hudobný producent Alexander Edwards (36).Po jedle nasadli do čierneho Cadillaca a neskoro v noci zamierili do speváčkinej vily v Malibu. Večer sa teda pre nich ešte ani zďaleka nekončil.

Cher bola v minulosti dvakrát vydatá, ale s manželstvami skončila ešte v 70. rokoch. Odvtedy nemala potrebu žiadny vzťah urobiť oficiálnym. Z každého manželstva má jedného syna. Aj Alexander Edwards má jedného syna s modelkou Amber Rose. S tou sa rozišiel pred rokom po tom, čo ho Amber obvinila z toho, že ju podviedol s 12 ženami – a on sa k tomu priznal. Nuž, Cher zjavne vie, do čoho ide...