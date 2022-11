Bývalý zamestnanec rappera Westa odhalil šokujúce informácie: Kanye vyzýval Hitlera!

Kanye West sa rozhodol peniazmi umlčať svojho bývalého zamestnanca, ktorý ho obvinil zo vzývania Hitlera.

Hudobník v októbri verejne niekoľkokrát napadol židov na sociálnych sieťach. Keď odmietol svoju rétoriku podobnú tej nacistickej odvolať, rozviazalo s ním spoluprácu mnoho firiem, takže z miliardára, ktorým sa často vyhlasoval, sa razom stal zase „len“ multimilionár.

Bývalý zamestnanec rappera zažaloval, ten sa však zľakol a radšej zaplatil tučné odškodnenie, než by čelil hanbe počas procesu. West poprel tvrdenia zamestnanca, že vzýval Hitlera a nacistami počas pracovných schôdzok. A súčasťou dohody o vyrovnaní bolo to, že spomínaný zamestnanec prestane tvrdiť, že tak niekedy robil, aj keby to bola pravda.