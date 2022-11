Mladý princ Charles to v škole nemal ľahké, spolužiak prehovoril: Strašné, čo mu tam robili!

V novom dokumente o kráľovskej rodine prehovoril bývalý žiak Gordonstoun School v Škótsku, ktorý školu navštevoval v rovnakom čase ako kráľ Karol III. Podľa jeho slov bol panovník tŕňom v oku iných študentov a dokonca ho mali i napadnúť.

Mladý Charles tak, ako jeho otec princ Philip, navštevoval internátnu školu Gordonstoun v Škótsku od svojich 13 rokov. Jeho školské časy však určite neboli jednoduché. Podľa jeho spolužiaka terajšieho kráša bol Charles ako tínedžer "napadnutý" a "bitý päsťami" chlapcami, ktorí si to na ňom chceli vybiť, píše Daily Star.

Charlesov spolužiak, John Stonborough, v rozhovore odhalil, ako bol terajší panovník často terčom iných chlapcov, ktorí mu vyčítali tamojšie prísne pravidlá v škole. V dokumente ITV s názvom Charles: Our New King (v preklade Karol: Náš nový kráľ), povedal: "Jednou z chýb, ktoré sa urobili, keď Charles prišiel do Gordonstounu, bolo to, že nám všetkým povedali, že s ním treba zaobchádzať ako s každým iným. Ale on nebol ako všetci ostatní, však? Anglický kráľ."

"Mal súkromného detektíva, my sme súkromných detektívov nemali. A keď prišiel, sprísnili sa všetky pravidlá a v našej škole začalo byť všetko prísnejšie a myslím si, že niektorí mu to dali pocítiť," prezradil Stonborough, ktorý dokonca videl, ako na princa vtedy fyzicky zaútočili. "Bol som svedkom jedného priameho útoku na princa Charlesa počas ragbyového zápasu, keď bol v skrumáži a jeden chlapík ho potiahol za ucho a ďalší ho udrel päsťou," spomína na nepekný incident spolužiak.