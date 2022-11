Krásna herečka bojuje s krutou diagnózou: To, čím si prechádza Christina Applegate, sa už nedá prehliadnuť

Osud ju ťažko skúša! Herečke Christine Applegate (50) vlani diagnostikovali sklerózu multiplex. Teraz otvorene porozprávala o boji s touto chorobou a o tom, ako si uvedomuje, že jej stav sa nezlepšuje.

Christina Applegate je známa najmä z komediálneho seriálu Ženatý so záväzkami. V auguste 2021 práve nakrúcala tretiu sériu ďalšieho komediálneho seriálu Dead to Me pre Netflix, keď prišla vážna diagnóza.povedala herečka.

Z nakrúcania si vzala 5-mesačnú pauzu, aby mohla začať liečbu. „Všetci v štábe akoby mali pocit, že mi dajú nejaké lieky a bude to lepšie. Ale nie je to lepšie,“ vyhlásila Christina. „Nikdy sa s tým nezmierim. Som strašne naštvaná,“ pokračovala s tým, že pauza jej však prospela a pomohla spracovať stratu doterajšieho životného štýlu.

Zo spätného pohľadu teraz vidí, že známky choroby sa prejavovali už skôr – napríklad už v prvej sérii pri tanečných scénach strácala rovnováhu. „Želám si, aby som tomu venovala väčšiu pozornosť. Ale ako som to mohla vedieť?“ spytuje si teraz svedomie. V seriáli teraz všetci uvidia, čo sa s ňou stalo. „Prvýkrát ma uvidia takú, aká som. Pribrala som 20 kíl a neviem chodiť bez paličky,“ uzatvára Christina Applegate.

