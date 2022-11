Hollywoodsku herečku ničí zákerná choroba, rozhodla sa však neskrývať: Toto som teraz ja!

Hollywoodska herečka Christina Applegate (50) mala posledné roky problémy s pohybom a pamäťou. Rozhodla sa preto podstúpiť rozsiahle vyšetrenie, po ktorom si – vlani v auguste – vypočula zdrvujúcu správu. Applegate lekári oznámili, že trpí roztrúsenou sklerózou.

50-ročná hviezda seriálu Ženatý so záväzkami tak musela zmeniť svoj životný štýl a tiež sa zmieriť s tým, že musí chodiť pomocou palice. Kvôli zdravotným problémom a s tým spojenou neschopnosťou cvičiť a pohybovať sa tak, ako predtým, herečka tiež priznala, že za rok pribrala 18 kilogramov. „Je to prvýkrát, čo ma niekto uvidí takú, aká som. Pribrala som osemnásť kíl. Nemôžem chodiť bez palice. Chcem, aby ľudia vedeli, že som si toho všetkého veľmi dobre vedomá,“ vyhlásila v rozhovore pre New York Times.

Christina v roku 2008 bojovala s rakovinou prsníka, podstúpila dvojitú mastektómiu av roku 2017 si nechala odstrániť vaječníky a vajíčkovody. V októbri herečka na Twitteri predviedla svoje nové vychádzkové palice a diskutovala o tom, že potreba pomáhať si pri chôdzi je teraz jej novým normálom.