Halloweenska maska modelky Heidi Klum: Všetci zostali v nemom úžase! Je to vôbec ona?

Opäť všetkým vyrazila dych! Modelka Heidi Klum (49) je známa tým, že miluje Halloween, pričom jej masky patria vždy k tým najprepracovanejším.

Už v minulosti sa ukázala v prestrojení, v ktorom by ju nespoznala ani vlastná matka. Vlkodlak z Thrilleru, Jessica Rabbit, Fiona, mäsožravý mimozemšťan či starenka - to je len zopár z jej najšokujúcejších kostýmov, v ktorých zakaždým vzbudila obrovskú pozornosť. Tento rok svojej povesti nezostala nič dlžná a na svojej halloweenskej párty v New Yorku sa ukázala ako obrovský červík. Pri Heidi, ktorú by takto zamaskovanú nespoznal nik, ochotne pózovali jej manžel Tom Kaulitz aj jej dcéra Leni. Čo poviete na jej kostým vy?