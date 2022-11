Obľúbenec z Priateľov otvoril boľavé rany: Bol predurčený spadnúť na samé dno?! Smutné priznanie

Herec Matthew Perry, ktorý sa preslávil postavou Chandlera Binga, sa rozhodol vydať knižné pamäte s názvom Priatelia, milenci a veľká hrozná vec. Hviezda kultového seriálu Priatelia sa snaží svoju novinku náležite propagovať a zaistiť si tak dobrú predajnosť.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Preto televízii ABC Matthew poskytol otvorený rozhovor, v ktorom hovoril napríklad o svojom alkoholizme.

Na zlé chodníčky ho osud odvial už v detstve. Piť začal vraj v štrnástich, keď do seba prvýkrát nalial celú fľašu vína. V osemnástich rokoch už pil pravidelne každý deň.

„Ležal som v tráve a bol som v nebi. Hovoril som si: ‚Takto sa musia normálni ľudia cítiť stále,'“ vrátil sa Perry do boľavej minulosti. Rodák z Massachusetts dodal: „V čase, keď som mal osemnásť, som pil už každý deň.“

Perry sa niekoľkokrát liečil a stálo ho to vraj milióny dolárov. Okrem alkoholu bol závislým aj na liekoch na predpis. Jeho kniha v origináli nazvaná Friends, Lovers and the Big Terrible Thing má vyjsť 1. novembra.