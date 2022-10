Pre ošiaľ prišiel o život: Pri horore, ktorý sa udial v Soule, zomrel slávny spevák († 24)

K tragédii došlo po tom, čo dav mladých zbesilých ľudí vtrhol do úzkej uličky. Podľa agentúry AP sa na tlačenici mala podpísať informácia, že v jednom z okolitých podnikov sa nachádza jedna z miestnych celebrít, čo zrejme vyvolalo ošiaľ. Podľa kórejských médií bol Ji Han jedným zo 153 nešťastníkov, ktorí pri nešťastí zomreli.

„Je pravda, že Lee Ji Han zomrel kvôli nehode 29. októbra. Dúfali sme, že to nie je pravda, a boli sme veľmi šokovaní, keď sme tú správu počuli. Rodina trpí nesmiernym smútkom, takže sme veľmi opatrní. Nech odpočíva v pokoji,“ uviedol agent zastupujúci nebohú hviezdu.

