Krampol je po ťažkej chorobe obklopený smrťou: Po milovanej žene mu zomreli všetci spolužiaci

Český herec Jiří Krampol (84) sa len nedávno zotavil z ťažkého zápalu pľúc, ktorý ho dostal do nemocnice. Pravidelne navštevuje hrob svojej nebohej ženy Hanky, ktorá zomrela pred 2 rokmi po zdravotných problémoch. Zdá sa, že herec je smrťou doslova obklopený. Ako sám tvrdí, zo spolužiakov zostal nažive už len on.

Manželka Hanka hercovi veľmi chýba, no nie je jediná, ktorú bude chodiť navštevovať na cintorín. Krampol v rozhovore pre extra.cz prehovoril na citlivú tému. "Naposledy som bol na pohrebe Josefa Abrháma, bol to môj spolužiak. A ja som vlastne posledný žijúci z ročníka, a tak už na tie pohreby nechcem chodiť. Vždy som z toho vyčerpaný. Keď človek vidí, ako okolo neho umierajú, nerobí mi to dobre," zúfa si herec.

Sám Krampol pritom pred nedávnom bojoval v nemocnici s respiračným ochorením. Lekári sa o neho poctivo starali, a tak sa dá povedať, že sa doslova druhý raz narodil. "Ja som na tom pred Vianocami bol veľmi zle. Chytil som zápal pľúc a vyzeralo to so mnou bledo. Ležal som v nemocnici Na Františku, sestričky a zdravotníci ma dali dokopy a odvtedy sa cítim dobre. Funkcia srdca sa zlepšila, tým pádom sa zlepšili aj ďalšie orgány a vraj som na tom momentálne dobre. Ja hovorím: buď som zdravý, alebo blbo vyšetrený," zavtipkoval na záver Jří.