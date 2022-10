Martin Chodúr ukázal syna, ktorého má s o 17 rokov staršou Ivonou: Veď je celý tato!

Exsuperstarista a úspešný muzikant Martin Chodúr (32) sa okrem rozkvitajúcej kariéry môže pýšiť aj dokonalou rodinkou. S partnerkou Ivonou (49) a synčekom Martinkom vyzerajú ako reklama na šťastie.

Martin Chodúr sa okrem muziky veľmi rád venuje svojej rodinke, špeciálne synovi, ktorého taktiež vedie po hudobnej ceste. Najnovšie sa spevák pochválil ich spoločnou fotkou. Z rozkošného bábätka vyrástol veľký fešák a podobnosť s ocinom je nepopierateľná!

Martin Chodúr sa preslávil pred viac ako 10 rokmi, keď účinkoval v speváckej súťaži SuperStar. Do pozornosti verejnosti sa dostal i po tom, čo sa zaľúbil do o 17-rokov staršej blondíny Ivony, ktorá sa kvôli sympatickému spevákovi rozviedla.

„O našom vekovom rozdiele doma nijako nehovoríme. Náš vzťah už doma nikto nespochybňuje a nehovorí, že by sme spolu nemali z nejakého dôvodu byť. Všetci spolu dobre vychádzame. Prestala to byť téma,“ prezradil pred časom Chodúr pre Óčko. Rodičia speváka im vtedy veľké šance na úspešný vzťah nedávali, no Ivona a Martin tvoria nerozlučnú dvojicu a tešia sa z ich talentovaného šťastia Martinka.

