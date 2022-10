Chandler z Priateľov svojim priznaním všetkých šokoval: Prebúdzal som sa vo výkaloch!

Herec Matthew Perry (53) v poslednom čase otvorene hovorí o svojom vnútornom démonovi v podobe závislosti od drog. Teraz však svojím vyjadrením všetkých šokoval - predstaviteľ Chandlera z Priateľov sa totiž prebúdzal vo vlastných výkaloch.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Čo-to zo svojej autobiografie prezradil v rozhovore pre časopis GQ. Počas neho si zaspomínal aj na rok 2018, keď mu z užívania množstva liekov a drog prasklo hrubé črevo. Kvôli tomu strávil takmer pol roka v nemocnici, pričom dva týždne bol v kóme. Iba pred niekoľkými dňami Perry priznal, že musel tiež podstúpiť niekoľko operácií žalúdka, po ktorých musel deväť mesiacov nosiť vývod.

Ten viedol z brušnej dutiny do špeciálneho vrecka, kde sa mu ukladali výkaly. Čo však doteraz neprezradil, je, že sa mu často pretrhlo. Stalo sa mu to asi 50- až 60-krát, najmä po prebudení. „Mal som výkaly po celej tvári, celom tele, vo vedľajšej posteli. Keď sa to rozbije, tak sa to rozbije a musíte privolať sestry,“ opísal herec.