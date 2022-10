Lela a Karlos sa po prevalení nevery ukázali na párty: Zahrali trápne divadlo! Takáto bola skutočnosť

Na sociálnych sieťach sa tvária, že je všetko v poriadku, no opak je pravdou!

Lela Ceterová (33) a Karlos Vémola (37) si vyrazili na halloweensku párty do pražského podniku. I keď bojovník má silikónovú krásku stále podvádzať, ich lásku to prekvapivo nezničilo. Ako píše extra.cz, u dvojice však panuje dusná atmosféra, i keď sa na sociálnych sieťach prezentujú ako šťastné hrdličky.

Nedávno vyplávala na povrch ďalšia správa o Vémolovej nevere. MMA zápasník si mal za chrbtom svojej drahej užívať s mladučkou pornoherečkou Hanou Džurbanovou (18), ktorá si hovorí Rika Fane. Ich aféra mala trvať štyri dlhé mesiace, Karlos to však celé poprel a tvrdí, že žiadnu ženu s takým menom nepozná. "Mrzí ma, čo toto bláznivé dieťa pre päť minút slávy dokáže. Aj keby to bola nedaj bože pravda, tak sa chváliť, že sa ťahá so ženatým chlapom. .. Nás to s Lelou nerozhádže, my sme silný pár a už sa o tom nechcem baviť," obhajoval sa vtedy zápasník.

Do mladej Hany sa vtedy pustila aj Ceterová. "K tejto pseudoafére môžem povedať len toto. Bohužiaľ je a bude mnoho žien a slečien, ktoré sa budú na mojom manželovi a mne chcieť zviditeľniť za každú cenu. Je až neuveriteľné, ako hlboko dokáže klesnúť len na päť minút slávy, a je veľmi smutné, že si to odnáša celá naša rodina," napísala drsne bloďatá influencerka.