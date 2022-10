Harryho nová kniha nesie trpký názov, odborník: Nemala by byť nikdy publikovaná, toto ňou spôsobí!

Vo štvrtok 27. októbra vydavateľstvo Penguin Random House potvrdilo, že kniha vojvodu zo Sussexu bude mať názov "Spare" (v preklade Náhradník). Podľa odborníka Richarda Fitzwilliamsa tento názov naznačuje, že sa cíti byť v tieni princa Williama a memoáre by nikdy nemali byť zverejnené.

We are excited to announce the remarkably personal and emotionally powerful story of Prince Harry, The Duke of Sussex.



SPARE, the highly anticipated #PrinceHarryMemoir, will be published on January 10, 2023. Learn more at https://t.co/L0I4CT4flH pic.twitter.com/iqdBjBwkWE