Pamätáte si Malfoya z magických filmov? Na ságe sa poriadne nabalil: O takej výplate bežný smrteľník ani nesníva

Za to si zopár čarovných prútikov iste kúpi! Herec Tom Felton je televíznym divákom známy predovšetkým ako čarodej Draco Malfoy z Harryho Pottera.

Hoci účinkoval vo všetkých ôsmich dieloch fantazijnej ságy, na obrazovke strávil celkovo 31 minút. Za ten čas si polepšil o 16 miliónov eur.

Kým jedni milovali hlavného protagonistu Harryho Pottera, iným zase učaroval jeho úhlavný nepriateľ zo školských lavíc Draco Malfoy. Hoci čarodej zaradený do Slizolinu strávil na obraze len minimum času v porovnaní s Harrym, Hermionou či Ronom, do pamäti divákov sa navždy zapísal ako blondiak so škodoradostným úškrnom, ktorý si z trojice hlavných hrdinov rád uťahoval.

Aj vďaka tomu ho diváci priam na obrazovke zbožňovali. Na nej sa však podľa internetovej filmovej a televíznej databázy IMDB celkovo za osem filmov mihol len 31 minút a 45 sekúnd. Podľa denníka The Mirror si za ten čas zarobil 16 miliónov eur, čo predstavuje sumu 451-tisíc eur za minútu premietacieho času. Faktom však ostáva, že Felton musel stráviť na pľaci niekoľko týždňov, aby sa na tom obraze vôbec ukázal.