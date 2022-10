Slzy, slová uznania aj potlesk prítomných: V Prahe sa lúčili s nezabudnuteľným hercom Somrom († 88)

Za veľkého záujmu médií začala v zaplnenej sieni strašníckeho krematória v stredu dve hodiny popoludní posledná rozlúčka s hercom Josefom Somrom († 88).

Obľúbený divadelný, rozhlasový, televízny a filmový herec a dlhoročný člen Činohry Národného divadla zomrel 16. októbra vo veku 88 rokov. Medzi smútočnými hosťami sú rodina, hereckí kolegovia aj verejnosť. Na úvod zaspieval barytonista Roman Janál z Národného divadla.

"Bol to herec, ktorý mimoriadne dobre vedel stvárniť zložité charaktery ako grotesknými prostriedkami, tak aj úplnou autenticitou. On mal vždy naspodku svojho hrania smútok kombinovaný s lišiackym pohľadom. Okrem toho to bol vynikajúci kolega, pokorný umelec a skvelý človek," povedal ČTK pred začiatkom obradu jeden z prichádzajúcich, riaditeľ Národného divadla Ján Burian.

Herečka Taťjana Medvecká vo svojej smútočnej reči spomínala na Somra s dojatím ako na skvelého kolegu aj svoj vzor. "Mala som ho ako predobraz ideálneho hereckého partnera. Bol to pán herec, ktorý dokázal zaplniť priestor a presvedčiť vás o čomkoľvek," uviedla.

Z hercov prišli napríklad Jiří Bartoška, ​​Eliška Balzerová, Igor Chmela, Barbora Hrzánová alebo Ján Kačer. V záplave kvetov pod katafalkom boli aj vence, ktoré zaslali napríklad ministerstvo kultúry, divadlo Viola, Národné divadlo, Česká televízia, Medzinárodný filmový festival Karlovy Vary alebo Český rozhlas. Krátku ľudovú pieseň venoval Somrovi aj Jiří Pavlica, ktorý stojí na čele hudobného súboru Hradišťan. Ani on, rovnako ako mnoho prítomných, neskrýval slzy. "S Jozefom Somrom som často vystupoval. Bol to vynikajúci človek, ktorý bol v súkromnom živote veľmi plachý, čo sa paradoxne príliš nezlučuje s hereckou profesiou," spomínal.