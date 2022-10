Zomrel herec († 66) zo seriálového megahitu: Osudnou sa mu stala zákerná choroba

O smutnej správe informovala Michaelova exmanželka Lucia Frangione, pričom mu venovala krásne slová. „Môj skvelý Michael Kopsa, môj drahý priateľ a otec mojej dcéry Nory, navždy odišiel 23. októbra 2022 kvôli nádoru na mozgu. Bol neskutočný divadelný a televízny herec, dabingový herec, tesár, hudobník a maliar. Hlavne bol to veľmi milujúci a angažujúci sa otec,” napísala.

