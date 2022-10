Chandler z Priateľov o najhorších chvíľach v živote: Komu vďačí za to, že žije?

Americko-kanadský herec Matthew Perry (53), známy predovšetkým ako Chandler z televízneho sitcomu Priatelia, priznal, že mal pred rokmi zástavu srdca.

Pred operáciou tajne užil opiát a v kombinácii s anestéziou došlo k vypnutiu krvnej pumpy. Lekári na ňom ihneď začali vykonávať oživovanie vrátane veľmi náročnej masáže srdca. Pri nej sa musí stlačiť hrudná kosť do hĺbky minimálne päť centimetrov aspoň stokrát za minútu, pričom takáto masáž sa niekedy nezaobíde bez zlomenia rebier. Hviezda seriálu Priatelia mala po oživovaní v hrudnom koši až 8 zlomenín.

Matthew trávil čas na odvykačke vo Švajčiarsku, kde ho chceli operovať kvôli chronickým bolestiam. Vo svojich knižných memoároch popisuje okamih, kedy klamal lekárom o silnej bolesti žalúdka v snahe získať predpísaný hydrokodón. Práve preto, že klamal a pred operáciou chrbta si vzal tento opiát, lekári ho nič netušiac uspali anestetikom propofolom. Kombinácia liekov mu úplne zastavila srdce.

„Dostal som injekciu o jedenástej hodine. Prebudil som sa o jedenásť hodín neskôr v inej nemocnici. Propofol mi zastavil srdce na päť minút. Nebol to infarkt... Bolo mi povedané, že nejaký tučný Švajčiar si naozaj neprial, aby mu ten chlap z Priateľov zomrel na stole, a celých päť minút ma oživoval, bil a búšil mi do hrude. Keby som nehral v Priateľoch, zastavil by sa po troch minútach? Zachránili mi Priatelia zase život?“ pýta sa v knihe Perry s tým, že pri masáži utrpel osem fraktúr rebier, čo ale nie je pri tomto type oživovania nič výnimočné.