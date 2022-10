Herečka z Nemocnice na okraji mesta Burianová († 75): Čo sa jej stalo osudným? Trpké slová dcéry

V utorok obletela Česko smutná správa o úmrtí herečky a speváčky Zuzany Burianovej, ktorá skonala vo veku 75 rokov.

Herečka zomrela vo Švajčiarsku, kde od roku 1990 striedavo žila. Podľa informácií denníku Aha! sa mala Burianová dokonca opäť presťahovať do Česka, osud bol však proti. Jej dcéra, Kateřina Kergalová, denníku Aha! prezradila, že príčinou smrti jej mamy by mala byť embólia. „Mamička spadla zo schodov. Zlomila si nohu, poudierala sa a asi zomrela na embóliu,“ uviedla s tým, že za mamou bola pred týždňom a hoci nevyzerala dobre, dúfala, že sa to určite zlepší.

Zuzana Burianová bola známa najmä vystupovaním v divadle Semafor. Vo vedľajších rolách sa objavila napríklad v seriáli Nemocnice na kraji mesta, kde stvárnila drzú sestričku, alebo vo filme Vesničko má, středisková, kde hrala skladníčku. Herečka bola manželkou filmového režiséra Jána Roháča.