Pornoherečka po drsných urážkach bojuje tvrdo: Video ako dôkaz! Z tohto Lelu rozdrapí

Začína sa mu to vymykať spod kontroly! Karlos Vémola (37) je už niekoľko dní spájaný s pornoherečkou Hanou Džurbanovou alias Rikou Fane (18), s ktorou mal svoju manželku Lelu (33) niekoľko mesiacov podvádzať.

Prvý s touto informáciou vyšiel český portál extra.cz, ktorému to povrdil dobre informovaný zdroj. "Čo viem, stýkajú sa asi 4 mesiace a pomerne pravidelne," uviedol zdroj pre extra.cz.

Ku kauze sa následne začali vyjadrovať jej hlavní aktéri. Karlos všetko popieral so slovami, že ani nevie, kto Hana Džurbanová je. Slovenka Lela sa taktiež pridala na stranu svojho manžela a pornoherečku obvinila z priživovania sa na ich sláve. „Neviem, kto Hana Džurbanová je. Takže asi ťažko. Je to blbosť, tú frajerku nepoznám,“ uviedol zápasník pre extra.cz. "Ja ju vôbec nepoznám, len viem, že točí porno a hovorí si Rika, to, že to je Hana, od vás počujem dnes prvýkrát," dodal.

Lela sa už na sociálnej sieti, kde príspevok so svojím vyjadrením uverejnila, vyjadrovala o čosi ostrejšie. „K tejto pseudoafére môžem povedať len toto. Bohužiaľ je a bude mnoho žien a slečien, ktoré sa budú na mojom manželovi a mne chcieť zviditeľniť za každú cenu. Je až neuveriteľné, ako hlboko dokáže klesnúť len na päť minút slávy, a je veľmi smutné, že si to odnáša celá naša rodina," napísala.