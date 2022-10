Hanychová útočí na exmanžela kvôli ich dcére: Prachařovi venovala vulgarizmy najhrubšieho zrna!

Praskli jej nervy. Agáta Hanychová (37) čaká dieťa s Jaromírom Soukupom (53) a len nedávno musela byť hospitalizovaná v nemocnici.

Bol jej nariadený pokojový režim, no ten šiel rýchlosťou blesku bokom. Brunetka sa poriadne rozhorčila na exmanžela Jakuba Prachařa (39), s ktorým má dcéru Miu (4).Hanychová si servítku pred ústa nedávala a Jakuba zniesla pod čiernu zem nevyberaným slovníkom.

Nestalo sa prvýkrát, čo sa Agáta Hanychová poriadne posťažovala na svojho exmanžela Jakuba Prachařa, ktorý je aktuálne porotcom šou Česko Slovensko má talent. Uplynulé dni sa na svojej sociálnej sieti vyjadrila k problému so striedavou starostlivosťou o ich spoločnú dcéru Miu. Agátu rozzúrilo, že Jakub išiel s frajerkou Sarou na dovolenku na Maldivy, kým dcérku Miu nechal v opatere babky a opatrovateľky.

„Mia chodí k otcovi rada, práve preto nechcem ísť do konfliktu, ale ísť na Maldivy a nechať dieťa s babičkami alebo opatrovateľkami, to sa mi zdá hrozné,“ uviedla rozhorčená Hanychová, ktorá pokračovala oveľa ostrejšie. „Mrzí ma to, ja som doma a on to veľmi dobre vie. Píšem mu, že mi ju môže nechať, ale nikdy sa to nestalo. Radšej ju dá opatrovateľke ako vlastnej matke a všetko je to len o honení si pinďúrov tých chlapov, s ktorými sme sa rozviedli. Mohla by som ho nahlásiť, že je mimo Česka, ale nie som idiot a nechcem mu robiť peklo,“ obula sa do Prachařa.