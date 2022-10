Sú jej na smiech! Modelka Simona Krainová sa pustila do influenceriek: Drsný komentár

Česká modelka Simona Krainová (49) je známa aj tým, že čo má na srdci, to aj na jazyku. V minulosti už viackrát otvorene rozprávala o tom, o čom by si iní len ticho pomysleli svoje.

Pred rokmi neváhala dokonca rypnúť ani do našej muzikálovej divy Sisy Lelkes Sklovskej, keď posmešným komentárom zhodnotila jej porotcovanie v speváckej súťaži X-Factor. ,,Sisa Sklovska?! X Factor... Nerozumiem ani obrazu, ani zvuku... Pomoc!“ nechala sa vtedy počuť modelka. Za tento komentár však na jej hlavu pristála spŕška kritiky od jej vlastných fanúšikov, ktorý ju dokonca nazvali husou.

Krainová však na verejnú mienku, zdá sa, nedbá a štipľavé názory uverejňuje jedna radosť. Tento raz si zobrala na paškál influencerky a úprimnosťou nešetrila.

"Vždy sa musím veľa nahlas smiať, keď vidím posty niektorých influenceriek, ktoré za prachy propagujú športové oblečenie a oblečú si ho maximálne v kabínke obchodu. Zdravý životný štýl a doma sa pchajú hovadinami, potom nastávajú ich pravidelné výzvy do plaviek, keď sa snažia motivovať hlavne samých seba, aby už konečne pohli zadkom a v lete ich akosi nikde v bikinách s vyrysovaným bruchom nestretnete.. Prečo?" pýta sa Simona v statuse na Facebooku a ďalej úprimne pokračuje.

"Pretože aby sme mali výsledky, musíme makať stále. Žiadny výživový doplnok stravy alebo zázračné tabletky na chudnutie to za vás fakt neurobia...NIČ sa nestane, keď pre to nič neurobíte - ako hovorím stále dookola - je to len a len na vás. Na vašom nastavení mysle. Ja som ready do plaviek stále. Pýtate sa prečo? Pretože šťastie praje pripraveným," zakončila Krainová so slovami 9,8km DONE a pridala aj fotky z takmer 10-kilometrového behu, ktorý absolvovala. Modelka sa udržuje v skvelej forme a nie je tajomstvom, že jej k tomu dopomáha aj beh, ktorý si tak zamilovala.