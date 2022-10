Boli inej orientácie, no aj tak zmenili svet: Herci, spisovatelia a umelci, ktorí ovplyvnili šoubiznis

Piotr Iľjič Čajkovskij, Hans Christian Andersen, Oscar Wilde, Michelangelo Buonarroti, ale údajne aj Leonardo da Vinci či Shakespeare. Množstvo tých najvzácnejších umeleckých diel v histórii vytvorili géniovia, ktorí by dnes zrejme nemali problém prihlásiť sa k homosexualite.

Muži, ktorých priťahujú iní muži, sú tiež medzi tými najžiarivejšími speváckymi ikonami, hereckými idolmi či slávnymi módnymi tvorcami.



Elton John (75)



Vlani vytvoril rekord, keďže sa stal prvým hudobníkom, ktorého skladby sa dostali do prvej desiatky v prestížnom britskom hudobnom rebríčku v šiestich rôznych dekádach. Čo viac k tomu dodať? Britský spevák Elton John je zlatými písmenami zapísaný v hudobných dejinách a ak ho máte radi, určite ste v roku 2019 zašli do kina na životopisný fi lm o ňom, nazvaný Rocketman. Mimochodom, bol štyri roky ženatý s Nemkou Renate Blauel, no v roku 1993 sa dal dokopy s Davidom Furnishom, ktorého si neskôr vzal. Radosť im robia dvaja synovia od náhradnej matky.

Ian McKellen (83)



Gandalf zo ságy Pán prsteňov či Magneto z populárnych X-Menov. Legendárny anglický herec má na svojom konte, samozrejme, množstvo ďalších výnimočných postáv, je nositeľom Radu britského impéria a v roku 1991 ho kráľovná pasovala na rytiera. Ku gejom sa otvorene hlási od roku 1988, pričom verejné priznanie mu vraj pomohlo v kariére a stal sa doslova lepším hercom. Sir Ian McKellen je aktívnym bojovníkom za práva sexuálnych menšín.

Richard Chamberlain (88)



Keď do našich televízií v 80. rokoch minulého storočia vtrhol americký romantický seriál Vtáky v tŕní, predstaviteľ hlavného hrdinu, farára Ralpha, sa pre diváčky razom stal bohom. O orientácii hollywoodskeho sexsymbolu sa nič nevedelo, úspešne ju tajil desiatky rokov, keďže sa obával, že pravda by uškodila jeho kariére. Samozrejme, špekulácie tu boli, no Chamberlain sa k homosexualite priznal až v roku 2003 vo svojej knižnej autobiografi i Shattered Love.

George Michael († 53)



Fantasticky spieval a ako dobre vyzeral! Idol miliónov dievčat svoju orientáciu dlho zahmlieval a navonok tvoril pár s Pat Fernandes. Všetko prasklo v roku 1998, keď ho na verejných toaletách v Los Angeles objavili v chúlostivej póze s iným mužom a následne aj zatkli. Priznal homosexualitu a stal sa z neho bojovník za práva LGBT či podporovateľ zbierok v boji proti AIDS. Zomrel predčasne, no sotvakto si vie advent predstaviť bez jeho hitu Last Christmas.