Rodinu Miroslava Donutila postihla veľká tragédia: Jeho vnúčik sa narodil mŕtvy, zdrvujúce slová

Tešili sa na najkrajšie obdobie ich životov, namiesto toho im osud zasadil ťažkú ranu. Syn známeho českého herca Miroslava Donutila prišiel spolu so svojou manželkou o synčeka.

Herečka Sára Affašová (28) a Martin Donutil (31) sa tešili na to, že ich rodinka sa rozrastie o ďalšieho člena. Sára nosila pod srdcom synčeka a až do 17. októbra bolo všetko v úplnom poriadku. "Zo 17. na 18. v noci som prestala cítiť pohyby bábätka, prestalo mu biť srdiečko. Deň pred oficiálnym termínom pôrodu, 18.10. večer, som po vyvolávaní nakoniec prirodzenou cestou porodila nášho prenádherného syna Matyáša Donutila, 3130g, 50cm. Bez dušičky," uviedla zronená herečka s tým, že jej synček bol až do poslednej chvíle zdravý a nikto nevie, čo sa mohlo stať.

Sára na sociálnu sieť Instagram pridala aj srdcervúcu fotku, na ktorej vidno, ako drží mŕtveho synčeka v náručí. "Každou sekundou svojej existencie pociťujem tak silnú a drásajúcu bolesť, že by som to nepriala zažiť ani najhoršiemu človeku," napísala Affašová, ktorá po strate vytúženého dieťatka prežíva tú najhoršiu bolesť, akú len matka môže zažiť. V nasledujúcich riadkoch sa poďakovala svojmu manželovi, ktorý pri nej stál a bol jej obrovskou oporou. Uviedla, že nebyť jeho, asi by to nezvládla.

"Matyášek bude v našich srdciach už do smrti, bude stále s nami, je a bude stále rovnako milovaný, potom sa stretneme a budeme mu tými najlepšími rodičmi. Medzitým nad nami bude držať ochrannú ruku, ako náš Anjeliček," zakončila svoj príspevok zdrvená Sára.