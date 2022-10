Škandál graduje! Pornoherečka zverejnila konverzáciu s Vémolom: Lela, tak toto je silná káva

Ďalší škandál v rodine Vémolovcov?! Len prednedávnom české médiá vyšli s informáciou, že Karlos Vémola (37) má svoju manželku Lelu Ceterovú (33) opäť podvádzať.

Dvojica si len v júli tohto roka povedala svoje áno, po troch mesiacoch však prišiel šok. Zápasník mal podľa českého portálu extra.cz opäť podľahnúť čaru inej ženy a tentokrát má ísť dokonca o mladučkú pornoherečku Hanu Džurbanovú, známu aj ako Rika Fane, ktorá sa zviditeľnila už v SuperStar.

Špekulácie vyvolali profily na sociálnych sieťach, kde mali byť zverejnené dôkazy. Tie však boli krátko na to odstránené. Podľa informácií portálu sa mala dvojica spolu ukázať aj na verejnosti a taktiež mali byť spolu v Poľsku. "Čo viem, stýkajú sa asi 4 mesiace a pomerne pravidelne," uviedol zdroj pre extra.cz.

Vémola sa pre spomínaný portál rozhodol prehovoriť a očistiť tak svoje meno. „Neviem, kto Hana Džurbanová je. Takže asi ťažko. Je to blbosť, tú frajerku nepoznám,“ uviedol. "Ja ju vôbec nepoznám, len viem, že točí porno a hovorí si Rika, to, že to je Hana, od vás počujem dnes prvýkrát," dodal zápasník pre extra.cz.

K celej situácii sa vyjadrila aj jeho manželka, Slovenka Lela, ktorá si servítku pred ústa nedávala. „K tejto pseudoafére môžem povedať len toto. Bohužiaľ je a bude mnoho žien a slečien, ktoré sa budú na mojom manželovi a mne chcieť zviditeľniť za každú cenu. Je až neuveriteľné, ako hlboko dokáže klesnúť len na päť minút slávy, a je veľmi smutné, že si to odnáša celá naša rodina," uviedla rozhorčená blondínka.