Meghan v rozhovore o tom, čo sa dialo po smrti kráľovnej († 96): Reakcia Harryho a silné slová

Už je tomu viac ako mesiac, čo svet navždy opustila britská kráľovná Alžbeta II. († 96). V Británii aj v kráľovskej rodine zavládol hlboký smútok a žiaľ nad milovanou babičkou neskrývali ani jej vnuci princ William (40) a princ Harry (38).

Ako uvádza The Sun, manželka princa Harryho, Meghan Markle (41), prostredníctvom rozhovoru pre magazín Variety najnovšie odhalila, čo sa dialo po smrti kráľovnej a ako jej manžel reagoval na odchod Jej Veličenstva. Meghan prezradila, že bola šťastná, že mohla s kráľovnou tráviť čas a že v období hlbokého smútku mohla byť pri manželovi a byť mu oporou. "Bolo to zložité obdobie, ale môj manžel, ktorý je vždy optimistom, povedal: Teraz sa už aspoň stretla so svojím manželom."

Meghan ďalej uviedla, že je veľmi vďačná za to, že s kráľovnou mohla tráviť čas a spoznať ju. „Čo je však krásne, je pozrieť sa na dedičstvo, ktoré mohla jeho stará mama zanechať na mnohých frontoch. Určite, pokiaľ ide o ženské vedenie, je najžiarivejším príkladom toho, ako to má vyzerať," vyzvala sa z obdivných slov ku kráľovnej Markle.

Vojvodkyňa sa vyjadrila aj ku svoju životu v Los Angeles, kam sa s manželom presťahovali a začali nový život. Na otázku, čo od života chce najviac, odvetila: "Radosť. To je naozaj ono. Je to všetko, na čom môžeme pracovať pre seba, našich priateľov, naše deti, ľudí okolo nás, aby sme sa cítili šťastní."

V rozhovore tiež povedala, že k herectvu sa rozhodne neplánuje vrátiť. "Nie, skončila som," uviedla rázne. "Myslím, že nikdy nehovor nikdy, ale mojím zámerom to rozhodne nie je."