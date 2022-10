Priznanie hviezdy Priateľov: Bol som 2 týždne v kóme! Strašné, čo si vytrpel, drogy ho takmer zabili

Lekári mu dávali len 2-percentnú šancu na prežitie! Herec Matthew Perry (53), známy zo seriálu Priatelia, prehovoril o svojich problémoch s drogami, alkoholom a viacnásobným predávkovaním, ktoré ho skoro pripravili o život!

Už tu nemusel byť! O problémoch Matthewa Perryho s drogami sa vedelo už dlhšie, rovnako ako o jeho pobytoch na odvykačke. Takto detailne o tom však herec ešte nikdy nerozprával. Šokujúcu spoveď poskytol magazínu People.

Predstaviteľ Chandlera Binga z Priateľov sa stal slávnym zo dňa na deň. Fanúšikovia ho milovali pre jeho sarkastický humor. Postupne sa vypracoval na jedného z najlepšie platených hercov a dostával milión za epizódu.

Slávu a peniaze však nezvládol. Kým na obrazovke bol večne usmiaty, v reálnom živote padal na dno vinou drog a alkoholu. Na vrchole kariéry bral denne 55 tabletiek proti bolesti a zapíjal ich vodkou. Schudol 20 kíl a mal len 58 kíl. To sa nedá dlho vydržať. Pred štyrmi rokmi, keď mal 49, mu prasklo črevo a takmer zomrel. Dva týždne bol v kóme a potreboval 14 operácií žalúdka.

V nemocnici ležal 5 mesiacov a 9 mesiacov potreboval vývod. „Mojej rodine lekári povedali, že mám 2-percentnú šancu na prežitie. Pripojili ma na prístroj ECMO (mimotelová podpora krvného obehu a dýchania - pozn. red.). Ten prístroj prezývajú Zdravas Mária. Nikto to neprežije,“ povedal Perry pre People. Jeho problémy sa začali v roku 1997, keď sa zranil na vodnom skútri.

Predpísali mu silný liek proti bolesti, ktorý je však veľmi návykový. V tom istom roku bol prvýkrát na odvykacej liečbe. Celkovo absolvoval 15 liečení, ale nepomáhalo mu to. Kombinácia liekov a alkoholu mu spôsobila pankreatitídu a napokon ho takmer zabila. Až to mu pomohlo. „Neprestal som piť preto, že by som to tak cítil. Prestal som piť, lebo som sa bál, že zomriem!“ povedal Perry.