Dwayne Johnson si poriadne trúfa: Aha, akej kočke vtisol bozk! Ale čo na to jej slávny otec?

Tomu sa povie bondovsky dobrá noc! Herec Dwayne Johnson (50), známy tiež pod prezývkou The Rock, má za sebou londýnsku premiéru svojho nového filmu Black Adam, nakrúteného na motívy rovnomenného komiksu.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Miestami to však vyzeralo, že ide o ďalšiu bondovku. Vo filme totiž hrá aj Pierce Brosnan (69) postavu menom Doctor Fate, ktorý si sám v minulosti zažil úlohu Jamesa Bonda. Pre Dwayna to bol prvý človek spriaznený so špiónom toho večera, s ktorým sa vrúcne privítal.

Keď sa však na premiére ukázala dcéra doteraz posledného agenta 007 Daniela Craiga (54) Ella Loudon (30), herec bol ešte vrúcnejší. Na červenom koberci jej totiž vtisol poriadnu pusu na líce. Otázne zostáva, či mu jej otec dal povolenie pobozkať ju.

Fotku herca s krásnou blondínkou nájdete v našej galérii.