Lucie Vondráčková je opäť zamilovaná: Zbalila o 18 rokov mladšieho MMA zápasníka!

Zahorela láskou! Talentovaná speváčka a herečka Lucie Vondráčková (42) je zamilovaná. Srdce jej ukradol mladík Zdeněk Polívka (24), ktorý profesionálne zápasí v ringu.

Ani 18-ročný vekový rozdiel dvojici rozhodne neprekáža a spoločný čas trávia naplno! Vondráčková bola svojho milého dokonca nedávno podporiť vo Frankfurte, kde mal zápas.

Dáma so zlatom v hrdle Lucie Vondráčková mala vždy v obľube športovcov, a nie je to inak ani teraz. Po nevydarenom manželstve s hokejistom Tomášom Plekancom, s ktorým má dvoch synov, opäť zažíva lásku, ktorú našla v mladom športovcovi Zdeňkovi Polívkovi.

„Užívam si stav zamilovanosti, je to to najkrajšie obdobie. Sme spokojní a šťastní,“ priznala speváčka českému Blesku. Aj keď toho najprv nechcela veľa prezrádzať, dvojica postupne začala pridávať čoraz viac spoločných záberov, čím vzťah potvrdila. Nedávno sa ukázali vo Frankfurte, kde mal bojovník zápas. Lucie si to však kvôli pracovným povinnostiam nemohla užiť naplno.

„Keď sa musíte učiť text do divadla aj počas zápasu,“ posťažovala sa na svojom profile. Po zápase svojho zajačika išlo učenie textov stranou a venovala sa už len jemu. Aj keď sa súboj v ringu skončil pre Polívku prehrou, mal veľkú radosť, že je tam s ním práve Lucie. Dokonca jej aj verejne poďakoval za podporu a k ich fotke nezabudol pridať symboly lásky.