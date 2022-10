Britský spevák Rod Stewart o pomoci utečencom a vojne na Ukrajine: Čo som videl, je čisté zlo!

Britský spevák Rod Stewart sa dohodol s manželkou Penny Lancaster na prenajatí domu v grófstve Berkshire západne od Londýna, do ktorého nasťahovali rodinu siedmich ukrajinských utečencov.

77-ročný hudobník dom zariadil a platí všetky náklady na jeho prevádzku a nájom. Do domu sa nasťahovali manželia Olena a Rostyslav s deťmi Tarasom, Kosťou, Romanom, Marijou a Dymtrom. Ukrajinská rodina utiekla pred ruskou inváziou v ich krajine.

Stewart sa rozhodol osobne pomôcť po tom, čo s manželkou videl zábery priamo z vojnových zón. „Slová by nemohli popísať, čo sme sledovali. Bombardovanie nevinných detí, bombardovanie nemocníc a ihrísk. Ako všetci sme boli úplne vedľa. To nikomu neprajem. Toto je zlo, čisté zlo. Narodil som sa tesne po druhej svetovej vojne, takže moja rodina má na to veľa spomienok. Takto to pre mňa bolo zničujúce. Nemyslel som si, že znova uvidíme pozemnú vojnu s tankami,“ zveril sa Stewart denníku The Mirror.

Rod a jeho synovec Warren nechali odviezť nákladné autá so zásobami k ukrajinským hraniciam. Späť do Berlína pricestovalo v týchto vozidlách šestnásť utečencov. Stewart sa tak dostal do kontaktu s Rostyslavom a Olenou, ktorým ponúkol bývanie.

„Veľká vďaka Rodovi Stewartovi, Warrenovi Cadymu, jeho rodičom a ich rodine za ich otvorenosť a skutočné, veľké srdcia. Vďaka ich sponzorstvu a Warrenovej tvrdej práci sú teraz naše deti v bezpečí a môžu sa učiť normálne v škole. Ďakujeme britskej vláde a obyvateľom Bracknel, učiteľom našich detí a celému britskému ľudu za ich neúnavnú a neoceniteľnú pomoc Ukrajine. Denne sa modlíme za Božie požehnanie Rodovi, Warrenovi, ich rodine a všetkým Britom,“ odkázali manželia Olena a Rostyslav.