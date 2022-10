Ďalší sexuálny škandál v kráľovskej rodine! Po smrti Alžbety II. († 96) padlo zarážajúce obvinenie

Bolo verejným tajomstvom, že lord Mounbatten († 79), strýko kráľa Karola III. (73), ku ktorému Charles ako mladý muž vzhliadal a považoval ho za svojho mentora, bol homosexuál.

Strýček Dickie, ako ho v kráľovskej rodine prezývali, zahynul v roku 1979 pri atentáte organizácie IRA. Na svetlo sveta teraz vyplávali zarážajúce informácie o tom, že Mountbatten mal byť pedofilom. Obvinil ho z toho Arthur Smyth, ktorého mal Karlov strýko pohlavne zneužiť ako 11-ročného chlapca.

Smyth žiada vládu Severného Írska o odškodnenie prostredníctvom žaloby. Zneužitý mal byť lordom Mountbattenom v neslávne známom detskom domove Kincora v Belfaste. Advokát Arthura Smythe, Kevin Winters, uviedol, že súdne konanie vychádza z nedbanlivosti a porušenia povinnosti starostlivosti a je vedené proti mnohým inštitúciám v Severnom Írsku.

„V centre prípadu nášho klienta je obvinenie zo zneužitia zosnulým lordom Louisom Mountbattenom. Pochopiteľne, mnoho obetí zneužívania sa z dôvodov zjavnej citlivosti rozhodlo zostať v anonymite. Arthurovo rozhodnutie odhaliť svoju identitu musí byť teda brané v tomto kontexte. Vedie ho k tomu hnev na systémové štátom zakrývané zneužívanie v týchto inštitúciách. Tvrdí, že ako 11-ročný bol dvakrát zneužitý zosnulým členom kráľovskej rodiny. Je to prvýkrát, čo niekto vystúpil a podal obvinenie proti lordovi Mountbattenovi na súde. Toto rozhodnutie nie je brané na ľahkú váhu. Príliš dobre chápe, že to bude hlboko nepopulárny prípad s mnohými ľuďmi, ktorí sa ozvú, a tiež kvôli tomu, že je to len pár týždňov po smrti kráľovnej,“ uviedol advokát Winters pred Vrchným súdom v Belfaste.