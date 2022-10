Podraz v kráľovskej rodine?! To, čo Alžbeta II. († 96) budovala desaťročia, Karol III. zničil jedným rozkazom

Kráľ Karol III. so svojou matkou Alžbetou II. nezdieľal vášeň ku koňom. A tak sa rozhodol rozpredať tretinu stajne, ktorú po matke zdedil.

Karol III. ponúkol obchodníkom s dostihovými koňmi dvanásť pretekárov. Aukcia týchto zvierat prebehne v Tattersalls v Newmarkete ešte tento mesiac. V nasledujúcich mesiacoch sa však kráľ zbaví väčšiny dostihových zvierat.

Karol III. postupne predá aj zvyšné kone. Po matke ich zdedil 37. „Spojenie medzi rodinou a dostihovým svetom bude pokračovať. Ale v inej forme. Prianím je pokračovať v tradíciách a spojení s Royal Ascot, ale nie v rovnakom meradle, ako to podporovalo Jej Veličenstvo, ktorá mala pre dostihy vášeň,“ uviedol zdroj blízky kráľovi Karolovi III.

Podľa zdrojov zo Sandringham v Norfolku, súkromného sídla britských panovníkov, bude do troch rokov ukončený chov všetkých 60 dostihových koní. Nie všetci sú však z radikálneho rozhodnutia nadšení. „Kráľovský žrebčín by mohol byť za tri roky múzeom. Bola by to skutočná škoda,“ hnevá sa v rozhovore pre denník The Mirror zamestnanec zo Sandringhamu.

Okrem toho, že nový kráľ si so štvornohými pretekármi nerozumie tak ako jeho matka, nevenuje sa ani poľovníctvu. Karol III. je ekológ a ochranca zvierat.