Herecký pár Jennifer Connelly (52) a Paul Bettany (52) počas svojho takmer dvadsaťročného manželstva vystriedali niekoľko úžasných nehnuteľností.

Do predaja dali aj newyorský podkrovný apartmán so štyrmi spálňami, s dva a pol kúpeľňami a so súkromnou strešnou terasou s rozlohou 119 m². Za približne 10,8 milióna dolárov máte pokoj a nádherné výhľady na rieku Hudson. Hviezdny pár momentálne obýva mestský dom v Brook­lyne za 15 miliónov dolárov.