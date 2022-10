Hollywoodska hviezda Julia Roberts dala ostych bokom: Vďaka tomuto im to s manželom klape

Hollywoodska herečka Julia Roberts nepozná žiadny zaručený recept na úspešné manželstvo, no podelila sa o to, čo funguje v jej vzťahu s kameramanom Danielom Moderom, s ktorým žije od konca 90-tych rokov a má s ním troch potomkov.

Hviezda Pretty Woman verí, že im to klape tiež preto, že sa veľmi často bozkávajú. 55-ročná herečka sa za Daniela vydala v roku 2002. Pred sedemnástimi rokmi mu porodila dvojčatá Phinnaeuse a Hazel a pred pätnástimi Henryho. „Vždy hovorím to isté a držím sa toho. Je to šantenie. Veľa šantenia a bozkávania,“ zopakovala Julia v rozhovore pre magazín People o tom, čo si myslí, že posilňuje jej vzťah s manželom.

„Nikdy ma tiež nepohltilo to, že som herečka. Je to môj splnený sen, ale nie je to môj jediný splnený sen. Život, ktorý som si vybudovala so svojím manželom, to je splnený sen. Život, ktorý sme si vybudovali s našimi deťmi. To je tá najlepšia vec. Vrátiť sa na konci dňa domov, víťazoslávne pre nich. Keď nepracujem, je rodina moja práca na plný úväzok. Hoci nie je všetko každý deň ružové, prináša mi to veľa radosti,“ dodala americká filmová hviezda.