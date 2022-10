Angela Lansbury († 96) našla slávu za veľkou mlákou: Príbeh najbohatšej ženy v histórii televízie

Neexistoval zločin, ktorý by nevyriešila! Vrahovia i zlodeji sa pred ňou triasli a televízni diváci s napätím hltali každú jednu časť úspešného amerického seriálu To je vražda, napísala. Jessica Fletcher však definitívne dopísala poslednú stránku príbehu. Jej predstaviteľka Angela Lansbury († 96) zaspala a viac sa nezobudila.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Ikona je už v nebi! „Deti dámy Angely Lansbury so smútkom oznamujú, že ich mama zomrela pokojne v spánku u seba doma v Los Angeles,“ oznámila v utorok jej zdrvená rodina. Ich smútok je o to väčší, že už jej nebudú môcť zablahoželať k 97. narodeninám, ktoré by ich milovaná mama o päť dní oslávila.

Navždy si ju však budú pamätať ako legendu, ktorá za takmer osem dekád svojej hereckej kariéry dobyla Hollywood i Broadway. Za ten čas získala päť cien Tony za svoje účinkovanie na Broadwayi, ako aj trofej za celoživotné dielo. Pýšiť sa tiež mohla šiestimi Zlatými glóbusmi.

Úspešná detektívka

Na filmovej scéne sa prvýkrát objavila v trileri Plynové lampy z roku 1944. Stalo sa tak štyri roky po tom, čo so svojou mamou v tom čase 14-ročná Angela utiekla z rodného Londýna pred vojnou. Vedľajšia úloha v snímke napokon odštartovala jej hviezdnu kariéru.