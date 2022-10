Štefan Margita koncertuje za veľkou mlákou: Jedna vec mu však stále trhá srdce

Operný spevák Štefan Margita (66) vycestoval po tragickej smrti svojej lásky Hanky Zagorovej († 75) prvýkrát do zahraničia.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Odletel až do ďalekého Washingtonu v Spojených štátoch amerických. Síce to preňho nie je ľahké, no práve práca a láska k umeniu ho poháňa vpred. Umelec tak robí to, čo ho baví, no v duši má stále smútok za svojou polovičkou, s ktorou ho spája veľa spomienok.

Štefan Margita strávil skoro pol dňa v lietadle. A to len preto, aby mohol naskúšať operné predstavenie až v ďalekej Amerike. Spevák je však veľký profík a dlhé cesty mu nerobia žiaden problém. „Priletel som dobre, trvalo to síce 8 a pol hodiny, ale let bol fantastický,“ prihovoril sa svojim fanúškom hneď po príchode za veľkú mláku

Umelec sa s veľkým nasadením pustil do práce. „Začíname prvú skúšku opery Elektra od Richarda Straussa. Na túto spoluprácu sa veľmi teším,“ poznamenal s nadšením. Jeho úsmev však dopĺňal smútok v očiach a sám priznal, že napriek skvelým okolnostiam ho stále niečo ťaží.

„Myslím, že vám nemusím vysvetľovať jednu dôležitú vec, a to, že mi tu veľmi chýba Hanka. Už som bol zvyknutý, že letela so mnou a bola tu pri mne,“ dodal Margita so zármutkom na tvári. Aj v neľahkej situácii si však môže aspoň pripomínať, čo pekné tam spolu s manželkou v minulosti zažili.