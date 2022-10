Kanye West chce novým objavom uhasiť škandály okolo seba: Aha, do čoho krásku navliekol!

Kedysi deti obliekala mama. Teraz to robí raper a exmanžel miliardárky Kim Kardashian (41) Kanye West (45). Ten si svoj objekt záujmu Julianu Nalu (24) obliekol nielen podľa svojho gusta, ale ešte ju tak vzal aj na rande.

Snaží sa uhasiť škandály, ktoré okolo neho v posledných dňoch vzplanuli!Nový objav na scéne, ktorým je brazílska modelka Juliana Nalu. Po Kanyeho boku sa v posledných dňoch objavuje čoraz častejšie, dokonca sa minulý týždeň spoločne ubytovali v hoteli.

Najnovšie si spolu vyrazili do reštaurácie Giorgio Baldi v Santa Monice, odkiaľ si odskočili do skladu s oblečením. Nedalo sa pritom prehliadnuť Julianine šaty a doplnky, ktoré štýlom pripomínajú skôr vkus Kanyeho. O raperovi je známe, že má skvelý zmysel pre módu, ktorý často uplatňoval pri svojej ex Kim Kardashian. Teraz sa však zdá, že ním ovplyvňuje i mladú modelku. Okrem zladených šiltoviek s nápisom 2024 tak dvojica ladila i čiernymi „gumákmi“, ktoré Kanye často nosí.

Kanye West

Raper, módny návrhár, skladateľ

Nar.: 8. júna 1977, Atlanta, Georgia, USA

Pôsobenie: 1996 – súčasnosť

Expartnerka: Kim Kardashian (2014 – 2022)

Deti: dcéry North a Chicago, synovia Saint a Psalm

Ocenenia: 24 cien Grammy

Majetok: 6,7 mld. €

Juliana Nalu

24-ročná modelka

Narodila sa v Riu de Janeiro v Brazílii.

Ako 19-ročná sa presťahovala do Los Angeles.

Pracuje pre agentúry Mix Models, MGM Models a Elite Model Management.

Iba nedávno zaznamenala úspech na svojom prvom týždni módy v Miláne, kde predvádzala pre značku 6PM.

Má doma psa menom Rio.



Juliana vs. Kim K

Juliana Nalu

Výška: 176 cm

Miery: 81 – 57 – 88 cm

Kim K