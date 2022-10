Spevácka legenda Lucie Bíla dostala facku: Čo na to jej svalnatý priateľ Radek?!

Lucie Bílá (56), jedna z najlepších speváčok na českej a slovenskej hudobnej scéne, dostala facku!

Jej športovo nadaný priateľ Radek Filipi (39) však mohol zostať kľudný, pretože ranu Lucie nedostala v realite, ale v jej novom videoklipe k skladbe Fénix. Videoklip k pesničke, ktorá je podľa speváčky určená pre všetkých, ktorí žijú v nefunkčnom vzťahu, uzrel svetlo sveta pred pár dňami. Lucie sa teraz podelila o to, čo sa dialo za kamerami.

Muža, ktorý Lucii uštedril v klipe poriadnu facku, zahral herec Denny Ratajský (42). Keď speváčka svojmu kolegovi oznámila, čo bude musieť spraviť, nebol z toho veľmi nadšený. "Keď som mu povedala, že potrebujem, aby ma udrel, najskôr si myslel, že ide o žart," napísala Bilá na sociálnej sieti.

"Ďakujem, že si do toho išiel, Denny. Pre myšlienku, ktorú som chcela pustiť do tohto sveta, to bolo dôležité," odkázala kolegovi milé slová Lucie a pre fanúšikov zdôraznila, že Denny nie je žiadny násilník, ale dobrý chlap!