Madonna opäť prekvapuje: Ukázala sexi bielizeň a potom... Veľké priznanie!

Veľké prekvapenie! Spevácka legenda Madonna (64), ktorá už pravidelne prekvapuje svojim vzhľadom či bláznivým správaním, opäť raz prišla s niečím, čo jej fanúšikom vyrazilo dych.

Madonna zverejnila video, ktoré jej skalných fanúšikov doslova šokovalo. „Ak sa netrafím, som homosexuálna!“ napísala speváčka k záberom, na ktorých hádže ružové nohavičky do koša. Netrafila sa.

Okrem veľkého odhalenia speváčkinej sexuálnej orientácie však mnohých zaskočil i jej vzhľad. Nie je tajomstvom, že Madonna bojuje so starnutím plastickými operáciami. Nie každému sa však Madonnine úpravy páčia. Pod videom sa okrem pozitívnych komentárov nachádza aj mnoho negatívnych. "Vyzerá ako Marilyn Manson," píše sa v jednom z komentárov.

Speváčka tri roky randila s tanečníkom Ahlamalikom Williamsom (28). Zlomené srdce z rozchodu s mladým sympaťákom však speváčka nelieči doma s plačom v posteli. „Madonna sa vrhla do rušného spoločenského života a po rozchode sa vída so svojimi priateľmi a rodinou. Má nabitý program, pracuje na svojom nadchádzajúcom životopisnom filme, novej hudbe a stará sa o rodinu,“ uviedol zdroj blízky speváčke v rozhovore pre denník The Sun. Po Madonninom veľkom odhalení teda môžeme očakávať, že sa na verejnosti ukáže po boku ženy.