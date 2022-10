Sylvester Stallone s manželkou zavesili rozvod na klinec: Bizarnej spomienky na ťažké časy sa však nezbavia

Manželská kríza zažehnaná! Hollywoodsky pár Sylvester Stallone (76) a Jennifer Flavin (54) opäť našli spoločnú reč a ich dlhoročnému vzťahu dali ešte druhú šancu. Po rozvode tak niet ani chýru, ani slychu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Zahodiť 25 rokov manželstva nie je len tak. Hoci si Jennifer prvotne zvolila jednoduchšiu cestu riešenia problému rozvodom, napokon sa kríze postavila čelom spoločne so Sylvesterom.

„Rozhodli sa, že sa opäť stretnú doma, kde sa porozprávali a boli schopní vyriešiť svoje nezhody. Teraz sú obaja veľmi šťastní,“ uviedol hercov hovorca pre portál Page Six. Ich zmierenie a návrat k sebe potvrdil i magazín People.

No manželia dali za krízou sami bodku, keď sa pár podarilo zachytiť ruka v ruke na prechádzke po Manhattane. Pozornému oku iste neuniklo ani to, že obom sa už na prstoch opäť lesknú obrúčky. Zachytili ich takto viackrát v rôznych časoch, takže to nie je len jednorazová pretvárka.