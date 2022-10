Nový portrét Harryho a Meghan vyvoláva otázky: Zarážajúce, čo jeho zverejnením chceli docieliť!

Nový portrét Harryho a Meghan odfotený minulý mesiac v septembri vyvolal rozruch. Odborník povedal, že spôsobí poníženie v kráľovskej rodine.

Portrét Harryho a Meghan Markle vyvolal kontroverziu po tom, čo odborník povedal, že fotografiu zverejnili pre to, aby ublížili členom kráľovskej rodiny. Tom Bower, autor knihy "Pomsta: Meghan, Harry a vojna medzi Windsormi", povedal, že tento portrét bol "absolútne" určený na poníženie kráľovskej rodiny.

"Bolo to všetko o tom, že sú späť v kurze budovania Meghaninej značky, knihy, série pre Netflix a podcastu," povedal odborník pre portál Page Six. "Všetko je to o peniazoch. A ich výhodou bolo, že boli na očiach verejnosti sedem dní alebo viac počas pohrebu, každý deň ich natáčali."

Bower tiež porovnal jubileum kráľovnej Alžbety II. v júni, kedy oslavovala 70 rokov vládnutia na tróne. Pozvaní boli aj Meghan a Harry, no nevyslúžili si miesta na sedenie určené pre kráľovskú rodinu. Ako hovorí odborník, boli vtedy "zahádzaní k oknu na poschodí a takmer ich nebolo vidieť" a 19. septembra boli počas pohrebu kráľovnej zas "stredobodom záujmu".