Svetoznáma americká herečka prekvapuje: Prvýkrát tehotná v 48 rokoch! A to nie je všetko

Americkej herečke Hilary Swankovej sa v 48 rokoch podarilo otehotnieť. Hviezda však nečaká jedno, ale dve deti!

Čaká ich s manželom Philipom Schneiderom. Budú to ich prví spoloční potomkovia a tiež prvé deti oscarovej hviezdy. Herečka podľa priateľov využila pomoc na klinike pre asistovanú reprodukciu a pre pokročilý vek sa rozhodla odnosiť rovno dve deti.



„Som taká šťastná, že sa o to môžem podeliť s vami a s Amerikou práve dnes. Je to niečo, po čom som dlho túžila, budem mamičkou! Budem mamičkou, a nielen jedného, ​​ale hneď dvoch detí,“ zverila Hilary v programe Good Morning America.

Herečka dodala, že je na konci prvého trimestra a ešte ju čaká dlhá cesta k pôrodu. Jeho presný dátum odmietla vyzradiť. Nedávno sa pritom posťažovala, že jej dávajú príliš najavo, že ešte nemá deti.