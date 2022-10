Česká herečka Eva Holubová si prechádza peklom: Je na pokraji síl! Dni plné smútku a sĺz

Posledné dni si legendárna herečka Eva Holubová (63) prechádza nepekným obdobím.

Holubová totižto ochorela tak, že nedokáže ísť ani vyvenčiť svojho psa a je zázrak, že ledva vládze ísť sama na toaletu. A aby toho nebolo málo, herečka vo vlastnom dome dokonca mrzne. "Netečie nám teplá voda, kúrenie nekúri, nešetríme, je rozbité," napísala a pridala tri vyrehotané smajlíky.

Herečka zvádza boj s chorobou statočne, no je to pre ňu fyzicky aj psychicky náročné. "Potila som sa, plakala som, občas mi stiekla slina. Som fakt mimo, lieky začali fest pôsobiť. Pijem lipový čaj po kanviciach a robí mi to dobre," napísala Holubová a ktorú televízia podľa jej slov už nebaví a čítať ešte nedokáže.

Herečkin verný psík je jej jediným spoločníkom, pretože z dôvodu nákazy k nej niekto nesmie prísť, a mrzí ju, že svoju fenku Bellu nedokáže ísť ani vyvenčiť. "Len na prechádzku, milá Bella, ešte ísť nemôžem, ledva dôjdem na záchod, ale niečo na jedenie ukuchtím," dodala česká legenda s tým, že sa jej tieto dni chce len spať. Fanúšikovia jej v komentároch zanechali odkazy plné podpory a prajú jej skoré uzdravenie.