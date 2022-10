Vdovec Margita o odchode svojej lásky: Hanke († 75) som musel klamať do poslednej chvíle!

Prezradil všetky detaily o jej smrti! Operný spevák Štefan Margita (66) je od konca augusta vdovcom, keď zomrela jeho manželka a celoživotná láska speváčka Hana Zagorová († 75).

Obrovský smútok a stratu, s ktorými sa hudobník musí pasovať, prežíva v súkromí svojho domova, pričom najväčšou oporou mu boli nielen bratia, ale aj kamaráti, ktorí mu pomáhali prekonať nepredstaviteľný žiaľ.O posledných dňoch a chvíľach fanúšikmi milovanej speváčky, o svojich pocitoch a nepredstaviteľných činoch, ktoré musel v mene svojej lásky urobiť.

Štefan Margita je od augusta vdovcom, keď nečakane zomrela jeho manželka Hana Zagorová, s ktorou nažíval v láske a harmónii viac ako tridsať rokov. „My sme mali manželstvo bez mráčikov, nehádali sme sa. Bolo to nádherné, stále na ňu myslím v tomto našom byte a všade ju vidím. A nechcem tomu uveriť.

Chcel by som sa prebrať a povedať si, ježiš, to bol strašný sen, ale, bohužiaľ, to sen nie je,“ začal svoje srdcervúce rozprávanie v rozhovore pre CNN Prima News Margita. Ten napriek strašnej strate a utrpeniu, ktoré neustále prežíva, nechce opustiť ich spoločné hniezdočko. „Neodsťahujem sa, pretože tam je jej šatník, kde všetko nechávam tak, ako to bolo, chodím tam a rozprávam sa s ňou o nej a ja dúfam, že sa na mňa pozerá a že ma chráni, a stále ju milujem a budem milovať,“ dodáva zdrvený spevák, ktorý posledné dni strávil po boku svojej Hanky.

Počítal so všetkým

Práve v tých dňoch však musel siahnuť na dno svojich síl. „Pre mňa to bolo o to horšie, pretože keď už bola v nemocnici, teraz sa môžem priznať, páni doktori ma upozorňovali vopred, že je to veľmi zlé, že sa to zhoršuje a musím počítať so všetkým. A to bolo moje najhoršie životné predstavenie, ktoré som musel zahrať. V tom zmysle, že som prišiel za ňou a usmieval som sa a niekedy to na mne videla a spýtala sa, či sa niečo deje, a ja som povedal, že nie, že má lepšie výsledky, a to ju upokojovalo,“ prezradil Štefan, ktorý sa svoju manželku snažil upokojiť rozhovormi o plánoch do budúcnosti.