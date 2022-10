Moderátorka, ktorú zabila rakovina, by oslavovala narodeniny: Zronené slová matky vám zlomia srdce

Populárna hlásateľka z BBC Deborah James († 40), ktorá zomrela 28. júna po ťažkom boji s rakovinou hrubého čreva, by pred pár dňami oslávila 41. narodoneniny. Jej mama Heather, ktorá sa zo smrti dcéry ešte stále nevie spamätať, venovala Deborah dojemné slová.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Nebohej novinárke diagnostikovali zákerné ochorenie v roku 2016. Odvtedy sa Deborah venovala zvyšovaniu povedomia o symptómoch rakoviny. Jej boj o život na nemocničnou lôžku spolu s jej rodinou prežívali i tisíce ľudí po celej Británií, ktorým hlásateľka prirástla k srdcu. Svoj boj však Deborah prehrala, no rodina sa s jej stratou dodnes nevie vyrovnať.

Začiatkom októbra by bojovníčka oslávila 41. narodeniny. Pri tejto príležitosti jej mama Heather poslala do neba slová plné lásky. "Všetko najlepšie k narodeninám našej drahej dcére. Tak veľmi si želáme, aby si tu bola stále s nami. Sme veľmi pyšní na to, čo si dokázala a na odkaz, ktorý si po sebe zanechala. Budeš navždy v našich srdciach," napísala smutne mama na sociálnej sieti.