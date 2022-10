Kanye West vydesil fanúšikov na módnej prehliadke: Takto zle ešte nikdy nevyzeral!

Modriny sú v móde! Kanye West (45), svetoznámy raper a exmanžel Kim Kardashian (41), svojich fanúšikov poriadne vydesil na prehliadke módneho domu Balenciaga počas parížskeho týždňa módy. Takto dogabaný ešte nikdy nebol!

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Stretnúť ho takto na ulici, možno by mu niekto prihodil aj nejaké to euro do šiltovky. Kanye uplynulý víkend zavítal do Paríža, kde otváral módnu prehliadku španielskej značky Balenciaga. Tradične oblečený do čierneho oblečenia sa prešiel po špeciálnom móle z blata. Zvláštnejšie ako mólo samotné bola už len tvár rapera posiata modrinami a zakrvavenou perou. Tie ešte lepšie vynikli na dennom svetle, keď si Kanye v nedeľu prišiel pozrieť prehliadku značky Givenchy. Pohľad na rapera ako zbitého zápasníka väčšmi umocnil chránič na zuby s logom Balenciagy.

Jeho fanúšikovia na sociálnej sieti tak zostali veľmi zvedaví, kde k takýmto poraneniam prišiel. Podľa všetkého si však vrásky z pohľadu na zúboženého Westa robiť nemusia. Údajne šlo len o súčasť jeho vystúpenia, ktorého témou bola dystopická budúcnosť. Kanye jednoducho vie, ako a kedy šokovať!

Kanye West