Muži mnohých tvárí: Tento herec je najväčší rekordér premien! Pozrite, čo všetko dokázal

Niektorí hollywoodski herci sa nezmenia za celú kariéru, iní striedajú imidž ako ponožky. A nejde len o prispôsobenie sa rolám, ktoré momentálne stvárňujú. Jednoducho ich z roka na rok nespoznáte.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

ktorý bol kvôli role robotníka vo filme Mechanik schopný vyhladovať sa na 55 kíl a vzápätí v priebehu pol roka pribrať 45 kilogramov zväčša svalovej hmoty, aby stvárnil vymakaného Brucea Wayna vo filme Batman.

Herec však rád strieda tváre aj v osobnom živote. Raz je upraveným elegánom, potom pripomína zarasteného vlkolaka. Podobným prípadom je Colin Farrell (46), ktorého si ženy rady pamätajú ako počerného fešáka s náušničkami a miernym strniskom. Ten má za sebou tiež viacero premien - nosil napríklad na hlave číro a dnes je pre zmenu dohladka oholený.

V postave Tučniaka, do ktorej sa vžil v poslednom filme Batman, by ste sexi herca márne hľadali. Chris Pine (42) si získal srdcia žien najmä vo filme Wonder Woman, kde hral odvážneho letca. Aj tento herec si prešiel zmenou imidžu hneď niekoľkokrát a teraz nosí dlhé vlasy po ramená.