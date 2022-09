Rajcovné fotky Megan Fox s Kardashiankou, fanúšikovia vo vytržení: Založia si OnlyFans?!

Americká herečka Megan Fox (36) a hviezdička a podnikateľka zo známeho klanu Kardashian, Kourtney (43), sú dobrými priateľkami.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Počas spoločného fotenia krásky pózovali v poriadne dráždivých pózach, až by si jeden pomyslel, že je medzi nimi niečo viac. Megan je však zasnúbená s raperom Machine Gun Kellym, zatiaľ čo Kourntey je vydatá za bubeníka kapely Blink-182, Travisa Barkera. Nie tak dávno plnili bulvárne noviny fotky z ich veľkolepej svadby v talianskom Portofine.

Dievčatám to však nebráni v tom, aby sa odviazali, a tak ich fanúšikovia mohli vidieť zábery, na ktorých Kourtney sedí obkročmo na Megan, pričom pózujú na záchodovej doske. Na inej fotografii sa k sebe túlia len v úspornej bielizni. Tmavovlásky pobláznili svojich priaznivcov aj otázkou, či si majú založiť účet na OnlnyFans (platforma pre dospelých). Ruku na srdce, pre množstvo mužov by to bol doslova splnený sen.