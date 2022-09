Dvorná dáma († 88) Alžbety II. († 96): Odviedla ju ku korunovácii, ale aj do neba

Stála pri nej, keď nastupovala na trón. Lady Mary Russell († 88) bola dvornou dámou, ktorá sprevádzala Alžbetu II. († 96) v deň jej korunovácie. Teraz však Mary odprevadila kráľovnú aj na jej poslednej ceste.

Lady bola jednou zo šiestich dvorných dám, ktoré 2. júna 1953 niesli 6,4 metra dlhú vlečku, keď Alžbeta II. vchádzala do Westminsterského opátstva na svoju korunováciu. Nanešťastie dnes už sú medzi živými len štyri z nich. Prvá ich opustila ešte pred dvoma rokmi a teraz ju nasledovala lady Russell.

Smutné na tom je, že Mary zomrela iba deň pred štátnym pohrebom kráľovnej. Ich spomienky však na začiatok jej panovania pretrvali dodnes. „Bolo to ohromné a dojemné, najmä počas pomazania. Bol to neuveriteľný okamih, ale myslela som len na to, ako tá výšivka bola ťažká,“ spomínala Mary na ceremoniál.



Hoci to bola náročná úloha, zvládli to s prehľadom. Takisto aj kráľovná, ktorá by pod ťažobou vlečky nedokázala bez ich pomoci urobiť ani krok.